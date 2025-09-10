Maltempo Sardegna: tamponamento a catena sulla Carlo Felice, 5 feriti

Questa mattina sulla SS131, nei pressi di Bonnanaro, in Sardegna, si è verificato un tamponamento a catena che ha coinvolto 3 veicoli. L’incidente sarebbe stato favorito dall’asfalto reso scivoloso dalla pioggia. Una delle auto coinvolte è finita fuori strada ed è stata centrata da 2 camion sopraggiunti. Nel bilancio si contano 5 feriti: il più grave è un uomo con un trauma cranico, trasportato d’urgenza al pronto soccorso del Santissima Annunziata di Sassari a bordo di un’ambulanza del 118. Gli altri quattro, con lesioni più lievi, sono stati accompagnati due all’ospedale di Sassari e due a quello di Ozieri.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.