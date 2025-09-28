Maltempo Sicilia: accumuli eccezionali a Licata e rischio freddo precoce nei prossimi giorni

La recente fase perturbata che ha interessato la Sicilia ha lasciato dietro di sé un bilancio complesso e non uniforme. Gran parte delle aree ha infatti ricevuto precipitazioni più scarse rispetto a quanto previsto dai principali modelli matematici, ma non sono mancati episodi di nubifragi locali con accumuli molto rilevanti.

Nubifragi localizzati e accumuli significativi Il dato più notevole arriva da Licata (Contrada Pozzillo), dove le stazioni della rete SIAS hanno registrato 82 mm in meno di 12 ore, di cui ben 55 mm caduti in una sola ora, un valore che rientra a pieno titolo nella definizione di nubifragio. Altri eventi intensi sono stati osservati ad Agrigento Mandrascava, Riesi (CL), Enna Pasquasia e Monreale Bifarera (PA), tutte località che hanno sperimentato precipitazioni orarie superiori ai 30 mm.

Sollievo per l’agricoltura, ma deficit ancora presente Pur rimanendo complessivamente inferiori alla norma climatica di settembre, queste piogge hanno comunque offerto un primo sollievo per l’agricoltura e la vegetazione spontanea. Dopo settimane dominate dall’alta pressione e da un crescente deficit idrico, i quantitativi accumulati attenuano parzialmente la situazione critica, pur senza colmarla del tutto.

Prossimi giorni: aria fredda e possibili depressioni sul Mediterraneo Lo sguardo si sposta ora sul futuro, con i modelli previsionali che iniziano a delineare un quadro di grande interesse. Nei prossimi giorni potrebbe infatti consolidarsi un blocco anticiclonico sull’Europa occidentale, capace di estendersi fino alla bassa Scandinavia. Questa configurazione, inclinata verso est, favorirebbe la discesa di aria fredda lungo il bordo orientale dell’anticiclone. La Sicilia, circondata da mari ancora caldi, si troverebbe così in una posizione ideale per la formazione di minimi depressionari in grado di richiamare parte di questa massa d’aria fredda. Se tale scenario verrà confermato, l’isola potrebbe vivere una nuova fase di maltempo intenso, con freddi precoci simili a quelli invernali sulle zone collinari e montuose già all’inizio di ottobre.