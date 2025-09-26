Maltempo Sicilia, forti piogge e temporali: più colpite le aree interne

Forti piogge e temporali hanno colpito oggi parte della Sicilia, soprattutto le aree interne dove gli accumuli pluviometrici sono già rilevanti. I dati pluviometrici delle ultime 6 ore indicano che sono caduti 55mm di pioggia a Valledolmo, nel Palermitano, 18mm a Calderari, 17mm a Valguarnera Caropepe, 14mm a S. Stefano Quisquina, 12mm a Godrano, 11mm ad Alia, 10mm a Prizzi. Attualmente i fenomeni sono in corso sui settori orientali dell’isola, tra Messinese, Catanese e Siracusano.

Per la giornata di domani, sabato 27 settembre, la Protezione Civile regionale ha emesso allerta meteo gialla in tutta l’isola per piogge e temporali.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.