Maltempo Sicilia, piove nella necropoli dei bimbi a Gela: rischio danni da infiltrazioni

L’amministrazione comunale di Gela ha chiesto un intervento della soprintendenza provinciale ai beni culturali, perché nella necropoli di via Di Bartolo, le piogge degli ultimi giorni hanno causato infiltrazioni che rischiano di danneggiare il sito e i reperti di sedici sepolture di bambini, risalenti al VI secolo a.C.. Open Fiber, la società che si è occupata dei lavori per la musealizzazione del sito, ha comunicato l’avvio di sopralluoghi per valutare gli interventi da effettuare. I residenti della zona hanno ricoperto con teloni il luogo, in attesa delle verifiche tecniche.

Il museo a cielo aperto era stato inaugurato lo scorso luglio alla presenza, tra gli altri, dell’assessore regionale ai Beni Culturali Francesco Paolo Scarpinato.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.