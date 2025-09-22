Maltempo Spagna: caos in Catalogna, padre e figlio travolti da fiume in piena

In Catalogna proseguono questa mattina le ricerche di un uomo scomparso a Sant Quintí de Mediona (Barcellona) durante l’ondata di maltempo che ha colpito la Spagna nelle ultime ore. Ieri sera era stato recuperato il corpo del figlio minorenne della vittima, secondo quanto riportano autorità e media locali. L’assessore catalano agli Interni, Núria Parlón, ha precisato che il ragazzo aveva “11 o 12 anni”. Secondo le prime ricostruzioni, padre e figlio sarebbero stati travolti dalla corrente del fiume Bitlles in piena mentre si trovavano in auto. Il premier spagnolo, Pedro Sánchez, ha espresso su X le proprie condoglianze.

Le forti precipitazioni di ieri pomeriggio hanno causato allagamenti in diversi punti della regione, provocando ritardi e cancellazioni all’aeroporto di Barcellona, disagi sulle linee ferroviarie e interruzioni della circolazione stradale. Problemi si sono registrati anche in montagna, dove alcune persone sorprese dal maltempo durante escursioni sono state evacuate dai soccorritori, secondo quanto riferisce La Vanguardia.