Maltempo Spagna, forte tempesta di vento nelle province di Valencia e Alicante: raffiche di 100km/h, tanti danni | VIDEO

Gli abitanti di Barxeta, nella comunità autonoma Valenciana, in Spagna, sono stati sorpresi da una forte tempesta che nel pomeriggio ha colpito questa cittadina nella regione della Costera. In pochi secondi, venti da uragano, grandine e pioggia hanno scatenato il panico tra la popolazione, causando danni a ville, campi e case. La forza del vento ha fatto sì che i mobili sulle terrazze di diverse ville si spostassero di diversi metri, finendo in alcuni casi in giardino. Quasi contemporaneamente, il panico è scoppiato nel centro commerciale Xàtiva, quando sedie e tavoli sulle terrazze di ristoranti e bar sono stati spazzati via, tra l’incredulità dei clienti e dei lavoratori presenti.

Secondo fonti del Comune, la strada per Lugar Nuevo de Fenollet ha dovuto essere chiusa a causa della caduta di diversi pini e di diversi alberi e linee elettriche abbattuti nella zona.

I dipendenti del Comune stanno attualmente lavorando per risolvere eventuali problemi di allacciamento elettrico causati dalla caduta di alberi e linee elettriche in città.

Nel frattempo, il Consorzio Provinciale dei Vigili del Fuoco di Valencia ha riferito che, dalle 17:00, sono stati effettuati diversi interventi a causa del vento, principalmente a causa della caduta di alberi, uno dei quali è caduto su uno scuolabus nel comune di Alzira (Valencia). Non si segnalano feriti tra gli occupanti.

Nella città di Xàtiva sono stati effettuati cinque interventi dovuti al vento, con la rimozione di alberi, e a Benigànim una lamiera è caduta sui locali di un supermercato, senza causare feriti.

Il consorzio dei Vigili del Fuoco segnala inoltre incidenti dovuti alla caduta di alberi a Barxeta, Carcaixent, Simat de la Valldigna, Llosa de Ranes e Cullera.

Incidenti e scuole chiuse ad Alicante

Il consorzio provinciale dei Vigili del Fuoco di Alicante ha riferito di essere attualmente impegnato in diciotto interventi a causa dei forti venti e delle forti piogge, principalmente nella regione di Vega Baja, nella provincia di Alicante. Le città di Alicante, Elche, El Campello e Cox hanno sospeso le lezioni nelle scuole e nelle scuole secondarie per la giornata di domani, martedì 9 settembre, a causa della tempesta.

Fonti del consorzio hanno indicato che le prime chiamate sono state effettuate alle 16:45 e hanno specificato che praticamente tutti gli incidenti si concentrano a Vega Baja, con sedici interventi – di cui sei a Cox e Redovan, tre a Orihuela e uno a Callosa – mentre i restanti interventi sono in corso a Villena e Cocentaina. “Gli interventi riguardano principalmente il soccorso stradale pubblico, con un impatto particolare su alberi caduti”, pali e cavi elettrici, nonché due operazioni di pompaggio dell’acqua, secondo le stesse fonti.

Nel frattempo, fonti del Ministero dell’Istruzione hanno riferito che i comuni di El Campello e Cox hanno sospeso le lezioni a causa delle previsioni di pioggia. Allo stesso modo, Elche ha sospeso le attività didattiche per domani in tutto il comune in tutti i centri di istruzione prescolare, primaria, secondaria e professionale, sia pubblici, privati ​​che sovvenzionati dallo Stato, nonché gli eventi extracurriculari all’aperto.

Anche la città di Alicante sospenderà le lezioni domani e chiuderà parchi, giardini e il Castello di Santa Barbara a causa dell’allerta arancione per pioggia.

Nel frattempo, il Laboratorio di Climatologia dell’Università di Alicante ha osservato che “raffiche di vento di 90-100km/h sono state registrate a Callosa e Redován”.

Allerta meteo arancione

L’Agenzia Meteorologica Statale (AEMET) ha aggiornato le sue previsioni con un’allerta arancione questo pomeriggio per precipitazioni con precipitazioni accumulate di 60mm in un’ora nel nord di Castellón e 40mm nel resto della provincia, nel sud di Valencia e sulla costa settentrionale e nell’entroterra di Alicante. È inoltre in vigore un’allerta arancione per domani per precipitazioni accumulate di 40mm in un’ora e 100mm in dodici ore sulla costa settentrionale di Alicante e nel sud di Valencia, a partire dalle 6:00, con rovesci persistenti nelle zone costiere meridionali di Valencia e nel nord di Alicante.

Domani è in vigore anche un’allerta arancione per precipitazioni cumulate di 40mm in un’ora, nell’entroterra e sulla costa meridionale di Alicante, tra le 12:00 e le 22:00; e per precipitazioni cumulate di 120mm in dodici ore nel nord di Castellón, fino alle 3:00, con la possibilità di accumulo in meno di 3-6 ore non esclusa.