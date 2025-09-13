Maltempo Spagna, piogge torrenziali in Catalogna: inondazioni improvvise e grandine in diversi comuni | VIDEO

Il Dipartimento di Protezione Civile della Catalogna (Protecció Civil) ha attivato il suo Piano Speciale di Emergenza Alluvioni (INUNCAT) a causa delle previsioni di piogge potenzialmente intense fino a domani sera nella parte settentrionale e sulla costa centrale e settentrionale della Catalogna. Questa mattina è stato registrato un record a La Quar (Berguedà), dove sono caduti 7,8mm in un solo minuto. I rovesci, talvolta accompagnati da grandine e intense raffiche di vento, hanno causato precipitazioni significative: 52,6mm a Viladecavalls, 45,6mm a Olesa de Montserrat e 42,2mm a Terrassa, secondo i dati delle stazioni Meteoclimatica e Meteocat.

Si sono verificate anche significative grandinate nel Vallès e nel Maresme e inondazioni improvvise in alcuni comuni. “Il temporale ha scaricato fino a 21,7mm in 30 minuti, e 3,3mm in un minuto si stanno spostando verso il Vallès Occidentale con grande forza. A Terrassa, le precipitazioni hanno già superato i 10mm in 10 minuti“, ha avvertito Meteocat.

Chiusure stradali

La Protezione Civile raccomanda “massima prudenza nella mobilità e nelle attività all’aperto” perché “i temporali possono essere molto intensi a livello locale”. Tre strade nel Parco Naturale del Montserrat sono chiuse a causa di frane e smottamenti. Anche la GI-552 a Riells e Viabrea è completamente allagata. Inoltre, la AP-7 è chiusa nei pressi di Barberà del Vallès e la C-58 ha chiuso una corsia al traffico a Manresa a causa della quantità di pioggia accumulata sulla strada.