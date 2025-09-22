Maltempo Spagna, seconda vittima in Catalogna: ritrovato il corpo del disperso

Sale a due il bilancio di morti in un’ondata di maltempo abbattutasi ieri, domenica 21 settembre, in Catalogna. Nelle ultime ore è infatti stato trovato un cadavere nella zona in cui era stato dato per disperso un uomo (Sant Quintí de Mediona), dopo che era già apparso il corpo del figlio minorenne di questa persona: lo hanno riferito i Vigili del Fuoco, precisando tuttavia che non è ancora stata completata la pratica di riconoscimento ufficiale dell’ultima salma.

“Le mie più sentite condoglianze e il mio affetto a famiglia e amici”, ha scritto su X il Governatore catalano Salvador Illa. Stando a quanto ricostruito da media locali, padre e figlio sarebbero stati sorpresi ieri pomeriggio dalla corrente del fiume Bitlles in piena mentre si trovavano in auto.

Ieri, piogge forti e improvvise hanno provocato disagi per il settore trasporti in diversi punti della Catalogna.