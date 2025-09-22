Maltempo, struttura temporalesca attiva sul Mar Ligure: “effetti sul territorio alle spalle di Lavagna”

“La struttura temporalesca attiva sul Mar Ligure sta facendo sentire i suoi effetti anche sul territorio alle spalle di Lavagna: nell’ultima ora sono caduti 53.2mm a Statale, nel comune di Ne. Prestare la massima attenzione agli allagamenti delle sedi stradali in corso e ai torrenti più piccoli, che rispondono a simili intensità in maniera repentina. Ha girato a 7.17 metri la Bormida a Piana Crixia, dove la seconda soglia di guardia è fissata a 5 metri“: è quanto segnala nell’ultimo aggiornamento Arpal, in relazione all’ondata di maltempo che sta colpendo la Liguria. “È in corso l’allerta arancione per temporali su tutta la regione, il massimo grado per questo tipo di evento meteo, accompagnati da locali colpi di vento e grandinate”.

