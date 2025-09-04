Maltempo Toscana, 3 divieti di balneazione nelle spiagge di Marina di Pietrasanta

Il sindaco di Pietrasanta, Alberto Giovannetti, ha firmato oggi tre ordinanze che vietano temporaneamente la balneazione in altrettante zone di Marina di Pietrasanta in Versilia: a Motrone, a Tonfano e a Fiumetto. I tratti di mare interessati sono stati dichiarati non idonei alla balneazione dopo i prelievi eseguiti dall’Agenzia regionale per l’ambiente della Toscana (Arpat) martedì 2 settembre e il cui esito, che ha rilevato concentrazioni di microorganismi batterici superiori ai limiti di legge, è stato reso noto agli uffici comunali competenti oggi.

“Ho parlato con la responsabile di Arpat per la Versilia – ha spiegato il sindaco di Pietrasanta – anche per capire le possibili cause di una criticità estesa a una così ampia porzione della costa versiliese: a suo parere, sono da imputare agli intensi passaggi perturbati che hanno interessato il territorio la scorsa settimana. Per quanto ci riguarda, abbiamo chiesto immediatamente all’agenzia regionale l’esecuzione delle controanalisi che verranno effettuate nella mattinata di domani (venerdì 5) e ci restituiranno l’esito nelle 5-6 ore successive”.