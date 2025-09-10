Maltempo Toscana: al Giglio 74 mm in un’ora, a Portoferraio “più danni che a febbraio”

Il maltempo torna a flagellare la Toscana e in particolare le isole dell’Arcipelago. A Portoferraio, sull’Isola d’Elba, il nubifragio di ieri ha provocato allagamenti e danni ingenti, tanto che il sindaco Tiziano Nocentini ha parlato di una situazione persino peggiore rispetto al violento episodio di febbraio scorso. “Spero che sia finita qua, ieri abbiamo avuto un pomeriggio disastroso, dove il nubifragio ha fatto più danni che nello scorso febbraio”, ha dichiarato il primo cittadino. È la terza volta in meno di un mese che Portoferraio si trova a fare i conti con alluvioni lampo: già il 20 e il 22 agosto l’acqua aveva invaso strade e abitazioni.

Portoferraio sott’acqua, famiglie evacuate e strade interrotte

Tra le aree più colpite ancora una volta il Carburo, un’ex salina sotto il livello stradale, e la zona della Sghinghetta: qui 12 famiglie sono state evacuate a causa degli allagamenti. Sul fronte infrastrutturale, la situazione più critica si registra in località Forno, dove circa 300 persone tra residenti e turisti sono rimaste isolate per il cedimento di un tratto della strada che collega il borgo al capoluogo. La carreggiata non è al momento percorribile dai mezzi, ma resta possibile il passaggio pedonale. Il Comune, in collaborazione con la Protezione civile, ha organizzato un servizio di navetta per consentire gli spostamenti.

Anche la viabilità sulla Sp 24 verso Procchio è stata interrotta da una frana. Da questa mattina i mezzi della Provincia di Livorno e le squadre regionali sono al lavoro per riaprire il collegamento. Ripristinate invece le linee telefoniche, rimaste interrotte per alcune ore.

Il sindaco Nocentini ha annunciato che il progetto di messa in sicurezza idraulica di Portoferraio è ormai vicino alla fase esecutiva: i primi interventi partiranno proprio dalle zone del Carburo e della Sghinghetta.

Isola del Giglio, 74 millimetri di pioggia

Non è andata meglio al Giglio, dove ieri sera, in soli 45 minuti, sono caduti 74 millimetri di pioggia: un accumulo eccezionale per un territorio fragile dal punto di vista idrogeologico. Grazie agli interventi di manutenzione effettuati di recente, il reticolo idraulico ha retto, evitando esondazioni e conseguenze peggiori.

Sempre in Maremma, a Marsiliana (Comune di Manciano), si sono registrati 30 millimetri di pioggia in appena un quarto d’ora, senza però causare danni significativi. Il Consorzio di bonifica Toscana Sud ha monitorato senza sosta la situazione, con tecnici e operatori sul territorio, e continuerà a farlo fino alla cessazione dell’allerta meteo, prevista per il primo pomeriggio di oggi.

