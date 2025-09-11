Maltempo Toscana: dal Cdm altri 131,4 milioni per le alluvioni del 2023

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la Protezione Civile e le politiche del mare Nello Musumeci, ha deliberato l’ulteriore stanziamento di 131,4 milioni di euro per la realizzazione degli interventi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato e delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche che si sono verificate dal 29 ottobre 2023 nel territorio delle province di Massa-Carrara e Lucca. Lo riferisce il comunicato di Palazzo Chigi al termine della riunione.

”La somma – sottolinea Musumeci – si aggiunge ai precedenti 122 milioni e 200mila euro ed è destinata all’avvio degli interventi più urgenti, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo. Con tale integrazione, lo stanziamento complessivo destinato alla Regione Toscana ammonta a 253 milioni e 600mila euro”.