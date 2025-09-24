Maltempo Toscana, domani apre il bando per l’alluvione di marzo 2025

Alluvione Toscana, a disposizione 2,4 milioni per le aziende che hanno partecipato alla ricognizione dei danni che si è chiusa lo scorso 27 agosto

Maltempo Toscana
Foto Guardia di Finanza

Verrà aperto domani, giovedì 25 settembre, il bando della Regione Toscana per gli indennizzi alle imprese danneggiate dalle alluvioni dello scorso marzo. A beneficiarne i territori delle province di Firenze, Livorno, Lucca, Pisa, Pistoia e Prato. A disposizione 2,4 milioni per le aziende che hanno partecipato alla ricognizione dei danni che si è chiusa lo scorso 27 agosto, spiega una nota della Regione. In particolare 1,97 milioni sono frutto di risorse proprie dell’istituzione regionale e altri 400mila euro sono messi sul piatto dalla Camera di Commercio di Firenze in base a un accordo di programma dello scorso maggio.

I ristori potranno arrivare fino a 10mila euro e saranno concessi sulla base del calo del fatturato nel primo trimestre 2025 rispetto alla media del triennio precedente, a fronte però di una perdita minima registrata di almeno il 30%. Le risorse saranno erogate a sportello dall’agenzia Sviluppo Toscana e quindi fino a esaurimento dei fondi.

Risulta ancora aperto, intanto, il bando a sostegno della liquidità: in questo caso con contributi massimi di 7mila euro. Un ulteriore avviso, dedicato invece agli investimenti, ha visto finora due edizioni: la prima nel 2024 e la seconda nel 2025, chiusasi in questo caso lo scorso 15 settembre.

