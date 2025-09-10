Maltempo Toscana, frana in strada sopra Carrara: bloccato l’accesso a Castelpoggio

Disagi nei paesi a monte di Carrara (Massa-Carrara) a causa di una frana che ha bloccato l’accesso al traffico veicolare. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio lungo la strada provinciale per Castelpoggio, una frazione di poche centinaia di persone alle pendici delle Alpi Apuane. La frana si è verificata poco prima del bivio per Noceto. Al momento il paese non risulta raggiungibile da Carrara ma la frazione non è isolata.

Il Comune di Carrara è in costante contatto con la Provincia di Massa-Carrara e con il Presidente della Provincia Gianni Lorenzetti per un punto della situazione e decidere le prossime azioni. “Come Comune – spiega attraverso la pagina Facebook il sindaco di Carrara, Serena Arrighi – ci siamo impegnati a dare tutto il supporto possibile per ridurre al minimo i disagi per i residenti”.

