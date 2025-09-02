Maltempo Toscana: linea temporalesca da Grosseto fino al Casentino e Mugello in spostamento verso Est

MeteoWeb

Una linea temporalesca è attualmente attiva in Toscana, da Grosseto fino al Casentino e Mugello in spostamento verso Est, con precipitazioni anche localmente intense. È quanto riporta il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. Nella notte la forte perturbazione ha attraverso anche le zone interne della Toscana senza criticità, ha reso noto Giani.

