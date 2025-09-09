Maltempo Toscana, nubifragi e tempesta di fulmini: l’Isola del Giglio e Orbetello colpite da temporali violentissimi

La Toscana è stata travolta da una violenta ondata di maltempo che ha scaricato tutta la sua potenza nella serata di oggi. L’Isola del Giglio è stata colpita da un nubifragio pazzesco. Situazione delicata anche ad Orbetello, dove una tempesta di fulmini ha illuminato il cielo, accompagnata da scrosci intensi. Anche le prossime ore si preannunciano di preoccupazione: è stata infatti diramata un’allerta meteo arancione per rischio idrogeologico e temporali forti fino alle 13 di mercoledì 10 settembre su Toscana centrale e arcipelago. Allerta gialla per rischio idrogeologico e temporali forti sul resto della regione fino a tutta la giornata.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.