Maltempo Toscana: peschereccio imbarca acqua a Porto Ercole, salvato dai Vigili del Fuoco

Al porto turistico di Porto Ercole (Grosseto), un peschereccio ormeggiato ha rischiato di affondare a causa delle intense piogge cadute durante la notte. L’allarme è scattato all’alba, quando si è notato che l’imbarcazione stava accumulando un’ingente quantità di acqua piovana. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco di Orbetello, operando sotto il coordinamento della Capitaneria di Porto. Le operazioni di messa in sicurezza si sono concentrate sullo svuotamento dell’acqua presente all’interno del natante, riuscendo così a stabilizzarlo e a evitare l’affondamento. Grazie alla rapidità dell’intervento, sono stati scongiurati danni più gravi e un possibile episodio di inquinamento delle acque del porto.