Maltempo Toscana, primi temporali: violento nubifragio a Firenze, tornado in Versilia

Dopo aver flagellato il Nord-Ovest dalla serata di ieri con violenti temporali e piogge torrenziali, il maltempo si è esteso anche alla Toscana, dove stanno iniziando i primi fenomeni di quello che sarà un pomeriggio-sera estremo. Forti temporali stanno colpendo l’area di Firenze, con un violento nubifragio in corso proprio sul capoluogo, dove sono caduti già 36mm di pioggia.

Sulla linea Firenze – Faenza, la circolazione ferroviaria è sospesa tra Borgo S. Lorenzo e Faenza per le avverse condizioni meteo che stanno interessando la zona. È in corso l’intervento dei tecnici di Rfi e la riprogrammazione dell’offerta ferroviaria. Attivato servizio con corse bus.

Nell’ultima ora, l’attività temporalesca ha portato precipitazioni dal basso Livornese verso nord specialmente nelle aree di Pistoia e Prato dove ci sono i cumulati più alti. Segnaliamo Gamberame (Vaiano Po) quasi 40mm in 1h, Vaiano 24mm circa sul quarto d’ora, Empoli 21mm sui 15 minuti, San Minato 19mm sui 15 minuti, Prato 28mm su 1h, Montecatini 24mm.

Inoltre, diverse trombe marine hanno raggiunto la costa della Versilia in queste ore. Uno dei vortici ha causato danni ad uno stabilimento balneare a Marina di Pietrasanta: avendo raggiunto la terraferma, in questo caso si può parlare ufficialmente di tornado.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.