Maltempo Toscana, spettacolare tromba marina tra Follonica e Scarlino | FOTO

Una spettacolare tromba marina è stata avvistata questa mattina tra Follonica e Scarlino, lungo la costa toscana. È quanto ha riportato il Presidente della Regione Eugenio Giani. Il fenomeno, simile a un tornado ma sviluppato sull’acqua, nasce dall’interazione tra aria fredda in quota e acque più calde, generando un vortice visibile a forma di colonna. Si ricordi che la Protezione Civile ha emesso allerta gialla per mareggiate sull’Arcipelago toscano. Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

