Maltempo Toscana: temporali a Grosseto, rovesci a Pisa, Lucca e Pistoia

Temporali sparsi interessano il litorale grossetano e rovesci insistono tra Pisa, Lucca e Pistoia: è quanto riferisce il bollettino di aggiornamento delle ore 17 della Protezione Civile Toscana, diffuso sui social, secondo cui nell’ultima ora si registrano fino a 30mm di pioggia a bocca d’Arno (Pisa) e fino a 14mm ad Alberese (Grosseto). “Nelle prossime 3 ore – si legge – l’area temporalesca sul grossetano si sposterà lentamente verso sud, interessando ancora la provincia. Altrove rovesci sparsi e isolati temporali. Cumulati fino a 30-50mm in 3 ore”.

Dalle ore 16:30 sulla linea Faenza – Marradi la circolazione ferroviaria è sospesa per avverse condizioni meteo, rende noto Rfi. I treni subiranno limitazioni e cancellazioni, attivato servizio con corse bus.

