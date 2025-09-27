Maltempo, tragedia sfiorata a Palermo: calcinacci colpiscono turista in via Maqueda

Tragedia sfiorata ieri sera a Palermo: alcuni calcinacci si sono staccati dal cornicione della chiesa di Santa Ninfa, in via Maqueda, e uno di questi ha colpito una turista di 62 anni. La donna è rimasta ferita ed è stata portata al Policlinico per accertamenti, ma non sarebbe in pericolo di vita. La zona che circonda la chiesa è stata poi transennata per effettuare le verifiche tecniche e rimettere in sicurezza la struttura: probabile che a causa il crollo sia stata l’ondata di maltempo che si è abbattuta ieri pomeriggio su Palermo.

