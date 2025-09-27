Maltempo, trombe marine sul Delta del Po: fenomeno spettacolare | FOTO

Nella giornata del 27 settembre, intorno alle ore 13:10, il Delta del Po ha assistito alla formazione di diverse trombe marine, un fenomeno atmosferico affascinante. Le immagini, riprese da Matteo Zaffagnini, mostrano vortici che si sviluppano sulla superficie del mare, creando uno spettacolo naturale di grande impatto visivo. Le trombe marine sono tornado che si formano sopra l’acqua e possono essere particolarmente pericolosi, ma, nella maggior parte dei casi, sono di dimensioni contenute e non causano danni significativi.

Il Delta del Po, una delle zone più suggestive e vulnerabili d’Italia, è spesso soggetto a fenomeni meteorologici particolarmente intensi, tra cui trombe marine, specialmente durante i cambiamenti di pressione e temperature. L’evento odierno ha suscitato stupore tra i residenti e i turisti della zona.

