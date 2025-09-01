Maltempo USA, alluvione lampo in Texas: forti temporali scatenano allagamenti a Houston | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Un violento fronte temporalesco domenica pomeriggio (ora localle) ha provocato pericolose inondazioni a Houston (Texas, USA) e nelle comunità vicine, spingendo il National Weather Service a emettere un’allerta per alluvioni lampo. I radar hanno registrato piogge torrenziali, con picchi nell’area di Pecan Park. Strade, sottopassi e torrenti minori sono rapidamente esondati, creando gravi disagi al traffico. Tra le zone più colpite figurano Pasadena, Pearland, Deer Park e diversi quartieri centrali.