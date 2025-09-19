Maltempo USA, alluvioni e colate di fango in California: case e strade danneggiate | FOTO e VIDEO

Alluvioni e colate di fango hanno trasportato alberi e rocce, seppellendo strade, danneggiando case e intrappolando gli automobilisti in diverse comunità della California meridionale, hanno dichiarato le autorità. Le colate di fango hanno colpito Forest Falls, Oak Glen e Potato Canyon nella contea di San Bernardino nella giornata di ieri, giovedì 18 settembre, ha dichiarato il distretto antincendio della contea in un comunicato.

Un gruppo di circa 10 persone che viaggiavano a bordo di almeno sei veicoli è rimasto bloccato sulla statale 38 nella zona di Jenks Lake, vicino alla San Bernardino National Forest, ha dichiarato il distretto antincendio. “Sebbene isolato dai detriti in entrambe le direzioni, il gruppo è al sicuro e le sue necessità sono in fase di valutazione da parte delle squadre di emergenza”, ha affermato il distretto. La strada era ancora chiusa questa mattina, ha dichiarato la California Highway Patrol. Il distretto antincendio ha affermato che, fino a giovedì sera, non si segnalavano feriti o dispersi.

Le colate di fango si sono verificate dopo forti piogge. Il National Weather Service aveva emesso allerte per inondazioni improvvise per la zona.

“I Vigili del Fuoco della contea di San Bernardino stanno pianificando un periodo operativo completo per domani, con priorità concentrate sul completamento delle valutazioni dei danni, sul supporto ai residenti colpiti e sulla gestione delle esigenze infrastrutturali critiche in collaborazione con CAL FIRE, Caltrans e altre agenzie alleate“, ha affermato il Dipartimento dei Vigili del Fuoco.