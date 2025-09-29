Maltempo USA: Humberto e Imelda si avvicineranno a tal punto da generare l’effetto Fujiwhara

Nelle prossime ore l’Oceano Atlantico sarà teatro di un evento eccezionale: l’avvicinamento dei cicloni tropicali Humberto e Imelda, una configurazione capace di innescare il rarissimo effetto Fujiwhara. Si tratta di un fenomeno poco comune nell’Atlantico che può modificare in modo significativo traiettorie e intensità delle tempeste. L’effetto prende il nome dal meteorologo giapponese Sakuhei Fujiwhara (1921). Quando i centri di bassa pressione di due cicloni tropicali si avvicinano a meno di circa 1.400 km, i vortici iniziano a ruotare attorno a un baricentro comune, come in una “danza” orbitale. In queste condizioni, il sistema più debole tende a dissiparsi o a essere assorbito dal più forte; in alcuni casi i due cicloni possono fondersi in un’unica struttura più intensa.

Perché questo evento è cruciale

Un’interazione Fujiwhara complica le previsioni meteo: le traiettorie diventano più incerte e possono cambiare rapidamente. L’esito dipende da fattori ambientali chiave come temperatura superficiale del mare, umidità e shear del vento. La riorganizzazione dei flussi in quota può persino influenzare la posizione della corrente a getto, con effetti a larga scala e potenziali ricadute su piovosità e ondate di maltempo anche lontano dall’area di interazione.

Rarità nell’Atlantico e monitoraggio

Eventi di Fujiwhara sono più frequenti nel Pacifico occidentale; nell’Atlantico restano eccezionali. Proprio per questo l’avvicinamento di Humberto e Imelda è seguito con grande attenzione dai centri di monitoraggio internazionali e dalla comunità scientifica. Osservare in tempo reale l’evoluzione di due cicloni in interazione offre informazioni preziose su dinamica atmosferica, prevedibilità e gestione del rischio.

Cosa aspettarsi nelle prossime ore

Possibili deviazioni di rotta dei due sistemi a causa della rotazione reciproca attorno al baricentro.

dei due sistemi a causa della rotazione reciproca attorno al baricentro. Variazioni di intensità legate allo scambio di energia e umidità e alla struttura del vento in quota.

legate allo scambio di e umidità e alla struttura del vento in quota. Maggiore incertezza previsionale fino a quando il “coppia-sistema” non si riorganizzerà in una configurazione più stabile.

Un raro esempio di effetto Fujiwhara nell’Atlantico

L’incontro ravvicinato tra Humberto e Imelda offre un raro esempio di effetto Fujiwhara nell’Atlantico: un fenomeno affascinante che mette in evidenza la complessità delle interazioni tra cicloni tropicali e l’importanza di un monitoraggio continuo per valutare correttamente rischi e impatti.