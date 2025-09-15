Maltempo USA, raro outbreak di tornado a settembre colpisce il North Dakota: record degli ultimi 30 anni

Domenica 14 settembre, si sono verificati più tornado nel North Dakota, stato del Midwest degli USA, di quanti ne siano stati registrati in qualsiasi settembre degli ultimi trent’anni. L’outbreak è iniziato vicino a Mobridge, nel South Dakota, dove le tempeste hanno ribaltato un SUV con rimorchio e abbattuto linee elettriche. Da lì, il sistema si è spostato verso nord, nel North Dakota, passando a est di Bismarck e Minot, con molti tornado documentati dai cacciatori di tempeste.

Lo Storm Prediction Center della NOAA ha ricevuto un totale di 20 segnalazioni di tornado nelle Dakota, di cui 18 nel North Dakota. Dal 1995, solo 15 tornado sono stati segnalati nel mese di settembre nello stato, che in genere registra il maggior numero di tornado a giugno.

Sebbene il numero preliminare di tornado segnalati possa variare in base ai dati del Servizio Meteorologico Nazionale (National Weather Service), il North Dakota registra una media di soli 22 tornado all’anno, quindi si tratta di un outbreak significativo per lo stato.

Il Servizio Meteorologico Nazionale ha emesso 25 allerte tornado per le tempeste. Dal 1995, a settembre erano state emesse solo sette allerte tornado.

Il record per il maggior numero di tornado nel North Dakota è di 24 in un giorno, stabilito l’11 giugno 1976.

A livello nazionale, questo mese sono stati segnalati solo altri 20 tornado, segnala AccuWeather, autorevole centro meteorologico statunitense.