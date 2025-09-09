Maltempo USA: spettacolare supercella a Laverne, Oklahoma con grandine gigante e tornado

L’8 settembre 2025 l’area di Laverne, Oklahoma, è stata teatro di un episodio meteorologico spettacolare e al tempo stesso pericoloso: una supercella ben organizzata che ha prodotto tornado brevi e una grandine eccezionale, con chicchi paragonabili a una palla da softball. L’evento ha attirato l’attenzione di meteorologi e storm chaser, diventando un caso di studio nella dinamica dei temporali estremi delle Great Plains.

Una struttura supercellulare da manuale

Il temporale ha mostrato una morfologia spettacolare, con updraft potente, striature ben visibili e un’incudine imponente. Le immagini diffuse dai cacciatori di tempeste hanno immortalato le tipiche stacked plates, la disposizione a piatti sovrapposti che caratterizza le supercelle più intense.

Grandine estrema e tornado deboli

Le segnalazioni locali hanno documentato chicchi di grandine fino a 8 cm di diametro, con accumuli che hanno causato danni a veicoli e tetti. Alcuni testimoni hanno raccolto pezzi ancora più grandi, quasi della misura di una palla da softball, confermando la violenza della tempesta.

Parallelamente, sono stati osservati tornado brevi, tra cui una tromba d’aria nei pressi di Rosston. Questi fenomeni, pur spettacolari, non hanno provocato danni rilevanti.

Le condizioni atmosferiche

L’ambiente atmosferico era ideale per lo sviluppo di fenomeni severi: instabilità elevata, valori molto alti di CAPE e un forte wind shear hanno favorito la nascita di più supercelle tra il Texas Panhandle, il Kansas sud-occidentale e l’Oklahoma nord-occidentale.

Un evento spettacolare e istruttivo

La supercella di Laverne è stata riconosciuta soprattutto per la sua fotogenicità eccezionale. Video e fotografie, diventati virali sui social e ripresi dai media, mostrano non solo la grandine accumulata ma anche l’incredibile struttura del temporale, fornendo materiale prezioso per la ricerca scientifica e la divulgazione meteorologica.

In sintesi, l’episodio rappresenta uno dei momenti più significativi della stagione convettiva 2025 negli Stati Uniti, confermando la potenza e la complessità dei fenomeni supercellulari.