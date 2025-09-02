Maltempo Valle d’Aosta, al via le domande di ristoro per l’alluvione di aprile

MeteoWeb

Da oggi e fino al 28 settembre prossimo, è possibile presentare l’istanza di indennizzo per i danni subiti da privati e attività economiche e produttive a seguito degli eventi alluvionali del 16 e 17 aprile scorsi che si sono verificati in Valle d’Aosta. Lo comunica il Commissario delegato, Valerio Segor, capo della Protezione Civile regionale. I ristori sono previsti dalla normativa nazionale con risorse dello Stato, secondo quanto stabilito da un’ordinanza del capo Dipartimento della Protezione Civile, e contestualmente disciplinati dai contributi allocati ai sensi della legge regionale di Protezione Civile, destinati all’indennizzo dei danni subiti alle abitazioni e ai beni mobili per i privati, e al ripristino dei danni per favorire la ripresa delle attività produttive delle imprese.

La presentazione dell’istanza, valida per entrambe le misure di indennizzo, è possibile solo on-line con la compilazione della modulistica digitale disponibile sulla piattaforma dedicata (https://dannicalamita.regione.vda.it/GestioneEmergenze/Home) tramite sistema di autenticazione – Sistema pubblico di identità digitale (Spid) o con Carta nazionale dei servizi (Cns), oppure tramite Carta di identità elettronica (Cie).

Dall’1 agosto scorso, inoltre, nella sezione ‘Richiesta di contributi’ (https://protezionecivile.regione.vda.it/richiestecontributi-ocd pc1155-2025/), è stata attivata una pagina (‘Disposizioni applicative’) relativa all’emergenza alluvionale, con le informazioni sulla documentazione necessaria, sui requisiti, sulle misure e sui criteri per la determinazione e la concessione delle misure di immediato sostegno e per la ricognizione dei danni.