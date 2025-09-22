Maltempo Valle d’Aosta: peggioramento nel pomeriggio, frana sulla SR45 e colata detritica sul torrente Berruard

Il centro funzionale regionale della Valle d’Aosta ha emesso un’allerta meteo codice giallo per maltempo su tutto il territorio regionale. Nonostante si preveda una sostanziale assenza di precipitazioni con schiarite irregolari e parziali, più frequenti nella valle centrale, fino verso le 15, da metà pomeriggio si prevede nuovamente un tempo più nuvoloso e possibili rovesci sparsi, anche a carattere temporalesco, più probabili e frequenti verso sera tra il settore orientale e meridionale al confine col Piemonte.

La SR45 è stata chiusa nella notte per la caduta di alcuni massi nel Comune di Challand-Saint-Victor, ed è stata riaperta al traffico a senso unico alternato. Registrata una colata detritica sul torrente Berruard in località Voueces a Ollomont. I valori dei livelli dei torrenti e della Dora hanno registrato incrementi, attestandosi comunque sotto i livelli di guardia.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito il link per l’accesso diretto alla pagina con le previsioni meteo per la principale città della regione.