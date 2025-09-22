Maltempo Valle d’Aosta, prima nevicata autunnale oltre i 3000 metri: 30-40cm alla Capanna Gnifetti

La forte ondata di maltempo in atto al Nord Italia non ha solo portato forti temporali e piogge torrenziali al Nord-Ovest ma anche un calo delle temperature. Così è avvenuta la prima nevicata autunnale oltre i 3000 metri in Valle d’Aosta. Sono caduti circa 30-40cm di neve alla Capanna Gnifetti, posta a 3650 metri di quota sul Monte Rosa. Potrebbero cadere 50-70cm di neve oltre i 3500 metri, localmente anche di più tra Monte Rosa e Cervino.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito il link per l’accesso diretto alla pagina con le previsioni meteo per la principale città della regione.