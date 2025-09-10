Maltempo Veneto: a Venezia attivato il MOSE

A causa delle avverse condizioni meteo che stanno interessando il Veneto, dalle 11 è attivo il sistema MOSE a Venezia. Oggi prevista alta marea a Venezia con punte di 90 cm, 110 cm in mare. Il Centro Maree della città ricorda inoltre che il servizio di posa passerelle riprenderà il 15 settembre con l’avvio della stagione mareale. Il MOSE (Modulo Sperimentale Elettromeccanico) è un complesso sistema di dighe mobili a scomparsa, costituito da 78 paratoie indipendenti, che protegge Venezia e la sua laguna dall’acqua alta.

