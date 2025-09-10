Maltempo Veneto, anche domani acqua alta a Venezia: previsti 105cm

Una forte ondata di maltempo ha colpito il Veneto nelle scorse ore. Acqua alta è attesa anche domani a Venezia, dove alle 13.30 sono previsti 105cm con la possibile attivazione del sistema Mose. Per quanto riguarda la giornata di oggi, il servizio Centro Maree del Comune di Venezia prevede la minima alle 19.25 con 15cm, mentre già dalla notte, all’1.20 si prevede la massima di 75cm. Dalla mattina di domani, alle 7, si prevede la minima di 5cm che saliranno a 105cm alle 13.30.

