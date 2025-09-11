Maltempo Veneto, Bibione si rialza in tempi record: anche i turisti danno una mano

È tornato il sole, e anche i turisti, questa mattina sulla spiaggia di Bibione (Venezia), all’indomani del violento maltempo che aveva messa in ginocchio la località, colpita da allagamenti diffusi. In campo le squadre di Protezione Civile comunale, Polizia locale e della centrale operativa del comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia, con il supporto di motopompe e mezzi straordinari. Al lavoro anche operatori turistici, cittadini e gli stessi ospiti: molti, infatti, i turisti che non hanno esitato a dare una mano, contribuendo a riportare la località alla normalità in tempi record.

“È stata una prova di forza straordinaria, Bibione è di nuovo in piedi dopo ore difficilissime – le parole di Andrea Anese, Presidente di Bibione Live -. Tutti, e sottolineo tutti, si sono impegnati con competenza e spirito di sacrificio per poter ritornare a galla praticamente in un giorno. Abbiamo avuto anche la collaborazione e comprensione massima dei turisti, che sono presenti nella località in quantità importanti visto che il tasso di occupazione è all’80%”.

“La quasi totalità della spiaggia è stata ripristinata grazie a un lavoro di squadra eccezionale – spiega il direttore di Bibione Spiaggia, Luca Michelutto – siamo usciti alle cinque di questa mattina guidati dai fari dei mezzi e lavorato nella semioscurità per ripristinare l’arenile nel minore tempo possibile, chiedendo – e ottenendo – all’amministrazione comunale di poter lavorare fino alle 12. Al momento l’80% della spiaggia è agibile, qualche problema in via di risoluzione per le passerelle rovinate dall’acqua”.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.