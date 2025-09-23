Maltempo Veneto, forte temporale nel Rodigino: allagamenti, grandine e danni da vento a Badia Polesine | FOTO e VIDEO

Violenti temporali stanno colpendo ampie zone del Veneto in serata, con l’ondata di maltempo che entra nel vivo nella regione, come da previsioni. Un violento temporale ha provocato piogge torrenziali, una violenta grandinata e forti raffiche di vento su Badia Polesine, nel Rodigino, causando diversi allagamenti, accumuli di grandine nelle strade e disagi per i residenti. Buona parte della località fa i conti gli allagamenti a causa della grande quantità di pioggia caduta in poco tempo, con diverse strade chiuse, mentre le forti raffiche di downburst (forti raffiche di vento lineari in uscita dai temporali) hanno causato danni. Registrati anche blackout. La situazione è critica.

“Celle temporalesche violente, persistenti e localizzate si sono registrate oggi in Veneto. A Badia Polesine una bomba d’acqua ha provocato importanti allagamenti e interruzioni elettriche”, segnala sui social il Presidente del Veneto, Luca Zaia, fornendo un aggiornamento sull’ondata di maltempo in atto nella regione. “Forti nubifragi nel pomeriggio a Eraclea, Jesolo e Caorle, dove i sindaci hanno segnalato allagamenti di strade e scantinati. A Castelfranco Veneto è sotto costante monitoraggio il torrente Avenale, con Genio Civile, Consorzio, Comune e Vigili del Fuoco già operativi sul posto. Una supercella continua a insistere anche su Trecenta e Barucchella, con allagamenti diffusi e linee elettriche fuori servizio”.

“Sono già stati attivati oltre 200 volontari di Protezione Civile e altri ne stiamo mobilitando. La Sala Operativa a Marghera resterà aperta per tutta la notte. Invito i cittadini a prestare attenzione, evitando spostamenti non necessari”, conclude Zaia.

La fase più significativa della perturbazione è attesa tra la sera di oggi e domani, mercoledì 24 settembre, con precipitazioni da consistenti a localmente abbondanti e possibili picchi fino a 100 millimetri in 24 ore, specie sulle zone prealpine, pedemontane e sulla pianura centro-orientale.

