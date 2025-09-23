Maltempo Veneto, nubifragio e allagamenti a Caorle. Zaia: “attenzione stasera” | FOTO

Un nubifragio ha colpito, attorno all’ora di pranzo, la zona di Caorle, in Veneto: sono caduti 40 millimetri di pioggia in poco più di un’ora, allagando negozi del centro e di Santa Margherita. Decine le chiamate ai Vigili del Fuoco e alla Protezione Civile, per allagamento di immobili e scantinati. Luca Zaia, Presidente del Veneto, segnala la situazione di Caorle sui social ma ricorda che in serata è attesa la fase più intensa dell’ondata di maltempo: “raccomando ai cittadini la massima attenzione, evitare gli spostamenti non necessari. L’allerta per criticità idrogeologica e per temporali perdurerà fino a domani sera, mercoledì 24 settembre”.

