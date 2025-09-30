Maltempo Veneto: temporali intensi e funnel cloud osservata nel Delta del Po

Oggi il Veneto è stato teatro di una giornata caratterizzata da instabilità atmosferica diffusa, con temporali intensi sviluppatisi già dal primo pomeriggio e destinati a raggiungere la loro massima intensità sul settore centro-orientale della regione durante la notte. I temporali hanno mostrato i tipici segnali di sistemi convettivi organizzati, con rischio di grandinate, forti raffiche di vento e attività elettrica sostenuta. Si tratta di eventi capaci di generare danni a colture, infrastrutture e reti elettriche, specie nelle zone più esposte.

Funnel cloud nel Delta del Po

Nel pomeriggio è stata segnalata una funnel cloud (nube a imbuto) nei pressi di Rosolina a Mare e nel Parco del Delta del Po Veneto. Questo fenomeno indica la presenza di moti vorticosi localizzati, segno di un’atmosfera molto instabile. Non essendo arrivata a contatto con il suolo, non si è trattato di un tornado, ma l’episodio resta di grande interesse meteorologico.

Previsioni per le prossime ore

Durante la notte ci si attende un ulteriore rafforzamento dei temporali sul Veneto centro-orientale, con possibilità di nubifragi localizzati e ulteriori fenomeni vorticosi. Il rischio maggiore riguarda allagamenti e criticità idrogeologiche nelle aree urbane e lungo i corsi d’acqua.

