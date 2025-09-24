Maltempo Veneto: Vigili del Fuoco salvano madre e neonato bloccati in auto a Trebaseleghe | FOTO

Nelle scorse ore, i Vigili del Fuoco hanno salvato una mamma e un neonato che erano rimasti bloccati nell’auto a Trebaseleghe a causa delle forti piogge che si sono abbattute nel Padovano. Oltre 90 gli interventi effettuati dai Vigili del Fuoco nella provincia. Gran lavoro anche nel Rodigino, a Badia Polesine, Trecenta, Porto Tolle: squadre in azione con idrovore e motopompe per garage allagati. Giunti rinforzi da Treviso e Vicenza nell’alta padovana, in zona Trebaseleghe.

