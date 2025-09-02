Maltempo Veneto, violento temporale con downburst tra Verona e Vicenza: caos tra San Bonifacio e Lonigo | FOTO

MeteoWeb

La prima perturbazione di settembre sta attraversando l’Italia, con effetti intensi soprattutto al Nord. Il Veneto è stato tra le aree più colpite dal maltempo nelle scorse ore: tra San Bonifacio (VR) e Lonigo (VI) un violento temporale accompagnato da raffiche di downburst ha provocato gravi danni. Alberi secolari sono crollati interrompendo strade, mentre tegole e coppi dei tetti sono finiti sulle carreggiate. Segnalati danni anche a edifici industriali e cartelloni pubblicitari divelti. Vigili del Fuoco e Protezione Civile sono in azione per mettere in sicurezza le aree colpite. La perturbazione si sposterà nelle prossime ore verso il Centro/Sud, in particolare sulle zone tirreniche e interne.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

