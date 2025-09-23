Maltempo, violento temporale in Liguria: colpita Portovenere, in risalita verso La Spezia e Sarzana

“Un temporale molto intenso ha scaricato 63.6 mm/1h a Portovenere (in aumento); la struttura si estende soprattutto in mare, in risalita verso La Spezia e Sarzana, dove è adesso, e relativo entroterra“: è quanto ha riportato Arpal nel fornire un aggiornamento sulla fase di maltempo che oggi interessa la Liguria. “Prestare la massima attenzione agli allagamenti delle sedi stradali in corso e ai torrenti più piccoli, che risponderanno a simili intensità in maniera repentina”. Arpal ricorda inoltre che per oggi l’avviso meteo segnala “una

bassa probabilità di temporali forti su BCE, con possibili danni puntuali per isolate raffiche di vento o trombe d’aria, grandine e fulmini, piccoli smottamenti” per via di una “ripresa dei venti di Scirocco a Levante, con possibile formazione di piovaschi e rovesci anche di forte intensità“.

