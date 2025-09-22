Maltempo, violento temporale nell’Ovest della Francia: morta donna

Una donna ha perso la vita a Guingamp a causa della violenta ondata di maltempo che ha colpito il dipartimento delle Côtes-d’Armor, nell’Ovest della Francia. La vittima, sulla cinquantina, si era messa in auto su una strada allagata a Ploumagoar. I disagi continuano nel dipartimento, e Météo France ha mantenuto anche questa mattina l’allerta arancione per piogge e inondazioni. Secondo l’istituto meteorologico, si tratta di un episodio temporalesco che richiede un monitoraggio particolare, a causa degli accumuli di pioggia significativi, che potrebbero superare il livello di precipitazioni abituali di un intero mese nella parte occidentale delle Côtes-d’Armor.