Manduria, esplosione di una tanica di benzina in casa: uomo gravemente ustionato

Un uomo di 52 anni è rimasto gravemente ferito in seguito a un incidente domestico avvenuto ieri sera a Manduria (Taranto). Secondo le prime informazioni, una tanica di benzina custodita in casa sarebbe esplosa mentre la stava maneggiando, probabilmente a causa di una sigaretta accesa. La fiammata lo ha investito in pochi istanti, provocandogli estese ustioni al volto e alla parte superiore del corpo. Nonostante le condizioni, l’uomo è riuscito a raggiungere autonomamente il pronto soccorso dell’ospedale “Marianna Giannuzzi”, dove è stato stabilizzato.

Il trasferimento

Le gravi lesioni hanno reso necessario il trasferimento in un centro specializzato. Il 52enne, a quanto si è appreso a causa della mancanza di posti disponibili a Brindisi e Bari, è stato trasportato nella notte a Napoli, al reparto grandi ustionati dell’ospedale “Caldarelli”.