Marsiglia-Psg posticipata, il “Classique” rinviato: allerta in serata, cosa è successo

Il big match della giornata di Ligue 1 tra Olympique Marsiglia e Paris Saint-Germain, in programma domenica sera allo Stade Vélodrome, è stato ufficialmente rinviato a causa delle condizioni meteorologiche avverse previste nella regione. Le autorità hanno infatti emesso un’allerta arancione per temporali e rischio di alluvioni nell’area in cui si trova Marsiglia. Secondo le previsioni, tra le 19:00 e le 22:00 locali sono attese precipitazioni eccezionalmente intense: tra i 70 e i 90 millimetri di pioggia, con picchi fino a 120 mm in poche ore, come dichiarato dalla Prefettura della regione.

La gara, fissata per le 20:45 locali (19:45 BST), è stata quindi rinviata per motivi di sicurezza, soprattutto a tutela dei tifosi che avrebbero dovuto raggiungere e lasciare lo stadio in condizioni di maltempo estremo. Al momento né il Marsiglia né il PSG hanno rilasciato commenti ufficiali sul rinvio del “Classique”, che sarà riprogrammato nei prossimi giorni dalla Lega francese.

La situazione

Il Paris Saint-Germain, campione in carica, ha iniziato la stagione con un percorso netto, quattro vittorie in quattro partite e primo posto in classifica. L’Olympique Marsiglia, invece, si trova attualmente in ottava posizione con due successi e due sconfitte.