Marte a colori: il 3 settembre 1976 lo storico atterraggio di Viking 2

Il 3 settembre 1976 la NASA ha scritto una nuova pagina nella storia dell’esplorazione spaziale: la sonda Viking 2 è atterrata con successo su Utopia Planitia, una vasta pianura del Pianeta Rosso. Dopo il trionfo di Viking 1, avvenuto poche settimane prima, questa seconda missione ha confermato le straordinarie capacità del programma Viking, concepito per studiare da vicino Marte e cercare indizi di vita. Pochi minuti dopo l’atterraggio, Viking 2 ha inviato a Terra le prime immagini a colori ad alta definizione della superficie marziana, rivelando un paesaggio sorprendentemente nitido: rocce sparse, un terreno rossastro uniforme e un cielo che, al contrario di quanto ci si aspettava, appariva di una tonalità tenue, quasi rosata.

Con le sue strumentazioni di analisi del suolo e dell’atmosfera, Viking 2 ha dato avvio a una nuova era di esplorazioni, preparando il terreno alle missioni future e alimentando la speranza che, un giorno, l’uomo possa camminare su quelle stesse pianure marziane.