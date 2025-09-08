Marte, ecco l’equipaggio che simulerà una missione lunga un anno

La NASA ha selezionato l’equipaggio (composto da tre uomini e una donna) che dal prossimo 19 ottobre simulerà una missione su Marte della durata di un anno all’interno di un habitat stampato in 3D presso il Johnson Space Center a Houston, in Texas. I quattro partecipanti saranno il pilota dell’Aeronautica statunitense Ross Elder, il colonnello dell’U.S. Space Force Ellen Ellis, l’ingegnere Matthew Montgomery e l’ingegnere spaziale James Spicer. Il pilota dei Marines Emily Phillips e il pilota civile Laura Marie (quest’ultima di nazionalità britannica) saranno invece le riserve.

Quella a cui parteciperanno sarà la seconda simulazione marziana del programma Chapea (Crew Health and Performance Exploration Analog), dopo quella che si è conclusa il 6 luglio 2024.

La missione

Il prossimo 19 ottobre, Ross Elder, Ellen Ellis, Matthew Montgomery e James Spicer entreranno nell’habitat Mars Dune Alpha, di 160 metri quadrati, dove vivranno e lavoreranno come astronauti per 378 giorni, concludendo la missione il 31 ottobre 2026.

I membri dell’equipaggio svolgeranno attività di ricerca scientifica e compiti operativi, tra cui simulazioni di passeggiate su Marte, la coltivazione di un orto, operazioni robotiche e altro ancora. Durante la simulazione testeranno inoltre tecnologie specificamente progettate per l’esplorazione di Marte e dello spazio profondo, tra cui un distributore di acqua potabile e apparecchiature mediche diagnostiche.

“La simulazione ci permetterà di raccogliere dati sulle prestazioni cognitive e fisiche per comprendere meglio i potenziali impatti delle risorse limitate e delle missioni di lunga durata su Marte sulla salute e sulle prestazioni dell’equipaggio“, afferma Grace Douglas, ricercatrice principale del Chapea. “In definitiva, queste informazioni aiuteranno la NASA a prendere decisioni consapevoli per progettare e pianificare una missione umana su Marte di successo“.