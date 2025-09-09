La NASA presenta “Sapphire Canyon”: il campione di Perseverance potrebbe svelare i segreti di Marte

Domani alle 11 ora locale la NASA terrà una conferenza stampa per presentare “Sapphire Canyon”, una roccia marziana raccolta dal rover Perseverance nel luglio 2024. Il campione proviene dai margini di Neretva Vallis, un’antica valle fluviale che un tempo alimentava il cratere Jezero, e potrebbe offrire nuove informazioni sulla storia geologica e idrologica del Pianeta Rosso. Perseverance, atterrato su Marte nel febbraio 2021, ha già collezionato 30 campioni e dispone ancora di 6 tubi vuoti da riempire. Oltre alla raccolta di rocce, il rover utilizza strumenti avanzati per analisi di abrasione, monitora il meteo marziano e porta con sé materiali sperimentali per valutare la resistenza delle future tute spaziali.

La presentazione sarà affidata a un team multidisciplinare: tra i relatori figurano Sean Duffy, amministratore ad interim della NASA, Nicky Fox, responsabile della Direzione delle Missioni Scientifiche, e Katie Stack Morgan del Jet Propulsion Laboratory, che gestisce le operazioni del rover. Le analisi di “Sapphire Canyon” potrebbero rivelare nuove tracce sull’interazione tra acqua e roccia, un tassello chiave per capire se Marte abbia mai ospitato forme di vita.