Mase, 38 milioni alle Regioni per progetti sulle rinnovabili

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica ha stanziato 38 milioni di euro a favore delle Regioni per promuovere progetti “esemplari” di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. “Con questo provvedimento – dichiara il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto – sosteniamo le Regioni nella realizzazione di progetti pilota che abbiano un effetto moltiplicatore e possano rappresentare modelli di riferimento per la diffusione delle rinnovabili e dell’autoconsumo. È un passo concreto per accompagnare cittadini, imprese e comunità locali verso un sistema energetico più sostenibile e partecipato, valorizzando non solo la produzione di energia pulita, ma anche la consapevolezza collettiva del ruolo che ciascuno può avere nella transizione energetica”.

L’iniziativa mira a sostenere la realizzazione di buone pratiche, con particolare riferimento allo sviluppo delle diverse forme di autoconsumo e con attività di informazione e sensibilizzazione rivolte ai cittadini e alle comunità locali.

Il decreto direttoriale, pubblicato oggi, definisce, in particolare, i soggetti beneficiari, le tipologie di progetti ammissibili, le modalità di attuazione della misura, le condizioni di cumulabilità e di eventuale revoca delle agevolazioni, nonché i contenuti dell’accordo tipo che ciascuna Regione dovrà sottoscrivere per la gestione delle risorse assegnate.