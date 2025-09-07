Maxi incendio ad Agrigento, cessato l’allarme per possibili esalazioni tossiche

E’ cessato l’allarme per possibili esalazioni tossiche dopo il maxi incendio divampato la scorsa notte tra Villaggio Mosé, via Enrico La Loggia e contrada Fegotto, ad Agrigento. Il sindaco Francesco Micciché aveva inizialmente invitato i residenti a tenere chiuse imposte e persiane a titolo precauzionale, a causa della presenza di pietre contenenti zolfo coinvolte dalle fiamme. Le raccomandazioni erano state adottate per tutelare la salute pubblica e la sicurezza della popolazione, mentre i vigili del fuoco e il personale del corpo forestale erano impegnati nelle operazioni di spegnimento.

Dopo molte ore, nel tardo pomeriggio, la situazione è tornata alla normalità e lo stesso sindaco ha informato i cittadini della revoca delle misure di cautela.