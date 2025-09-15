In arrivo una maxi operazione: Italiana Petroli vicina alla vendita alla SOCAR

La famiglia fondatrice di Italiana Petroli è prossima alla vendita della società di raffinazione alla State Oil Company of Azerbaigian (SOCAR), in un accordo che cederebbe al gruppo il controllo di una delle più grandi reti di stazioni di servizio italiane. È quanto hanno affermato tre fonti. Secondo due fonti, l’accordo con SOCAR dovrebbe essere firmato oggi, salvo rinvii dell’ultimo minuto. Le fonti non hanno fornito dettagli sui termini finanziari dell’accordo.

In precedenza, altre fonti avevano riferito all’agenzia Reuters che la famiglia italiana Brachetti-Peretti stava cercando un “enterprise value” di circa 2,5 miliardi di euro per la loro azienda, che detiene circa 500 milioni di euro in liquidità. SOCAR e Italiana Petroli non hanno risposto alle richieste di commento. SOCAR è assistita da Intesa Sanpaolo IMI CIB, mentre UniCredit assiste Italiana Petroli.