MEETmeTonight 2025: sabato di scienza e innovazione a Milano

È partita ieri sera, venerdì 26 settembre, all’Università degli Studi di Milano, MEETmeTonight 2025, un evento della Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori. L’iniziativa è promossa dall’Università degli Studi di Milano-Bicocca, dall’Università degli Studi di Milano, dall’Università Bocconi, dal Politecnico di Milano e dall’Università Vita-Salute San Raffaele, con il supporto dell’agenzia formicablu nell’ambito del progetto europeo MEET. Questa mattina si è svolta la cerimonia del taglio del nastro, alla presenza di Marina Brambilla, Rettrice dell’Università degli Studi di Milano, Valentina Garavaglia, Rettrice dello IULM, Salvatore Torrisi, Prorettore alla Ricerca dell’Università degli Studi Milano Bicocca, Emilio Faroldi, Prorettore vicario del Politecnico di Milano, Paola Cillo, Associate Dean Research della SDA Bocconi, Valentina Tobia, delegata del Rettore all’orientamento dell’Università Vita-Salute San Raffaele, insieme a Elena Buscemi, Presidente del Consiglio Comunale di Milano, Claudia Sorlini, Vicepresidente della Fondazione Cariplo e Andrea Donnini presidente della Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica.

Le attività proseguono fino a stasera negli spazi dell’Università Statale di Milano. In programma, i percorsi dedicati alle missioni di Horizon Europe – dal Climate Change alla salute, dalle Digital & Industry alle Cities of the Future – accanto a laboratori interattivi per bambini e famiglie, i talk di divulgazione scientifica con ricercatrici e ricercatori di diverse discipline, gli speed date con le dottorande e i dottorandi e lo EU Corner con i progetti finanziati dall’Unione Europea.