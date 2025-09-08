Messico, forti piogge e allagamenti in Nuevo León: strade chiuse e decine di interventi | VIDEO

Forti temporali in Messico, nello Stato di Nuevo León: allagamenti, frane e caos nelle strade

Forti temporali in Messico, caos nello Stato di Nuevo León

Nel pomeriggio di ieri, l’ingresso del fronte freddo ha provocato forti temporali in Messico, nello Stato di Nuevo León, causando allagamenti, smottamenti e interruzioni stradali. Le precipitazioni più intense hanno colpito Montemorelos, Santiago, Guadalupe, Zaragoza, Iturbide e Monterrey, dove la Protezione Civile ha registrato decine di emergenze. Tra le criticità maggiori, il distacco di rocce sulla Carretera Linares–Galeana e sulla Carretera a Laredo, che ha reso necessarie lunghe operazioni di pulizia. Numerosi incroci nelle zone Centro, Nord e Sud di Monterrey e dell’area metropolitana sono stati chiusi al traffico per motivi di sicurezza.

Secondo il bilancio ufficiale, sono stati soccorsi 53 veicoli rimasti bloccati, oltre a 18 cortocircuiti, 8 alberi caduti e 2 frane. Le autorità avvertono che le piogge continueranno nelle prossime ore e invitano la popolazione alla massima prudenza.

