Messico, forti piogge e allagamenti in Nuevo León: strade chiuse e decine di interventi | VIDEO

Nel pomeriggio di ieri, l’ingresso del fronte freddo ha provocato forti temporali in Messico, nello Stato di Nuevo León, causando allagamenti, smottamenti e interruzioni stradali. Le precipitazioni più intense hanno colpito Montemorelos, Santiago, Guadalupe, Zaragoza, Iturbide e Monterrey, dove la Protezione Civile ha registrato decine di emergenze. Tra le criticità maggiori, il distacco di rocce sulla Carretera Linares–Galeana e sulla Carretera a Laredo, che ha reso necessarie lunghe operazioni di pulizia. Numerosi incroci nelle zone Centro, Nord e Sud di Monterrey e dell’area metropolitana sono stati chiusi al traffico per motivi di sicurezza.

Secondo il bilancio ufficiale, sono stati soccorsi 53 veicoli rimasti bloccati, oltre a 18 cortocircuiti, 8 alberi caduti e 2 frane. Le autorità avvertono che le piogge continueranno nelle prossime ore e invitano la popolazione alla massima prudenza.